Serie de 'Star Wars' con Diego Luna ya tiene fecha de rodaje

Luna protagonizará una serie precuela de Rogue One que eventualmente también llegaría a Disney+ . Con información de los portales TheForce.net y Production Weekly donde afirman que las grabaciones de la ficción iniciarían en el último trimestre del año, en octubre de 2019.

En semanas anteriores, se confirmó que el actor mexicano Diego Luna volvería a la franquicia para repetir el papel que interpretó en el primer spin-off de la saga, Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), el capitán rebelde Cassian Andor.

La primera serie en formato live-action perteneciente al universo galáctico de Star Wars será The Mandalorian creada por Jon Favreau, la cual debutará en el servicio de streaming que prepara la Casa del Ratón, llamada Disney+ .

Conociendo los tiempos normales de producción la serie no podría estrenarse antes del verano de 2020, para esta temporada, el servicio de streaming de Disney ya debería estar listo con una buena cantidad de producciones originales en su catálogo.

“Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar al personaje en mayor profundidad”, comentó el actor en semanas anteriores.

Cuando Diego Luna fue fichado para Rogue One, el actor tuvo que mantenerlo en secreto durante un largo periodo, siendo revelado únicamente hasta escasos meses antes de su estreno. Por el momento, no se conocen más detalles del elenco, o si otras caras de Rogue One volverán para la serie.

Además de The Mandalorian y la serie precuela de Rogue One con Diego Luna, Lucasfilm prepara otra ficción enfocada en los orígenes de la Primera Orden, de esta producción no se conoce ningún detalle adicional. Todas llegarán a Disney+.