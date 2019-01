México se conducirá por principio de no intervención: AMLO sobre Venezuela López Obrador señaló que no firmó acuerdo de Lima para no intervenir en la situación de Venezuela, al ser un tema que solo compete a los venezolanos.

Foto: Especial Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que su gobierno se conducirá bajo el principio de no intervención, esto al ser cuestionado sobre la decisión de no firmar el acuerdo del Grupo de Lima sobre Venezuela. El mandatario señaló que el tema sobre el gobierno de Nicolás Maduro es uno que corresponde a los venezolanos resolver, por lo que no intervendrá en asuntos internos de otras naciones para evitar pleitos con otros países y que alguna nación busque intervenir en los asuntos de México. "Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de no autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior", dijo López Obrador cuestionado en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al mostrar su apoyo a la decisión de los diplomáticos mexicanos al no firmar el acuerdo del Grupo de Lima, explicó que México no va a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Además, mostró su apoyo a la solución pacífica de las controversias y a la cooperación para el desarrollo. "En algunos momentos, tiempos, se han alejado los gobiernos de esa política, pero nosotros no lo vamos a hacer. Somos respetuosos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros", dijo. México fue el único país que no firmó el acuerdo de Lima, signado por 13 países de América Latina, con el que se rechazó el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, esto después de considerar como ilegitimas las elecciones realizadas el 20 de mayo del año pasado y con el que se mantendrá en el poder hasta el 2025.