Lucrecia Martel detalla sus razones para rechazar 'Black Widow'

En esta terna figuró el nombre de la realizadora argentina Lucrecia Martel , quien recientemente habló con el medio The Pioneer sobre sus razones para alejarse del proyecto. La directora argumentó que no tendría el suficiente control creativo entre otros asuntos.

“Recibí un correo de Marvel para una reunión. Así que fui, incluso firmé un acuerdo de confidencialidad. El motivo era involucrar a más mujeres directoras, ya que era necesario alguien consciente del desarrollo del personaje de Scarlett Johansson”, comentó Martel en entrevista.

Sin embargo, algunas de las decisiones creativas del estudio no convencieron a la argentina, quien amablemente tuvo que solicitar algunos cambios que no llegaron a suceder. Motivo principal por el que Lucrecia Martel decidió no involucrarse más la producción.

“Me dijeron que no debía de preocuparme por las escenas de acción, me decían: nosotros nos encargaremos. Yo quería filmar las secuencias de acción, cambiar el aspecto de los efectos visuales y el ámbito musical/sonoro”, finalizó la realizadora argentina.

Lo que concluyó Martel, es que Marvel está interesado en incluir directoras para añadir su esencia al aspecto narrativo e incluir su nombre en los créditos, pero no está dispuesto a encomendar las secuencias de acción ni a permitir que alteren su esencia técnica.