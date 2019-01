Ahorro millonario de Disney con 'Piratas del Caribe' sin Johnny Depp

Parecería imposible una cinta de la popular franquicia Piratas del Caribe sin la participación del protagonista, el capitán Jack Sparrow encarnado por Johnny Depp. Pero adquiere sentido cuando se analiza la recaudación de la última película y los problemas personales del actor.

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017) representó para el estudio del ratón, la segunda peor taquilla de la serie, con la cantidad nada despreciable de 654 millones de dólares, pero lejana de la más recaudadora, El cofre de la muerte (2006), que generó más de mil 66 millones a nivel global.

La revista financiera Forbes, recientemente reveló la cantidad que Disney se ahorraría al no contar con Johnny Depp en el próximo filme de Piratas del Caribe. Todo parece indicar que el veterano actor no participará en la sexta parte o reinicio de la franquicia, así el estudio no tendría que desembolsar la cantidad de 90 millones de dólares, que fue lo que cobró por la última cinta.