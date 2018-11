Martin Lawrence confirma nueva cinta de 'Dos policías rebeldes'

La oración que compartió Lawrence fue Bad Boys for life que podría traducirse como Dos policías rebeldes para siempre, éste podría ser el título oficial. La productora de las primeras películas Columbia Pictures estaría encargada de confirmar estos datos próximamente.

“Escuchen, escuchen. Les estoy diciendo, esto es una locura. Esperen, solo esperen. Es oficial, Bad Boys 3 está sucediendo, es oficial, lo puedo confirmar. Incluso hay más… No, eso es todo por hoy, no puedo más con todo esto”, mencionó Will Smith en el clip de video de a penas 20 segundos de duración.