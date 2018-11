Hillary Clinton pide voto contra Donald Trump

“En los últimos dos años, hemos visto cómo este Gobierno ha atacado y socavado nuestros valores e instituciones democráticas. Hoy, decimos basta", afirmó Clinton en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">For the past two years, we've watched this administration attack and undermine our democratic institutions and values. Today, we say enough.</p>— Hillary Clinton (@HillaryClinton) <a href="https://twitter.com/HillaryClinton/status/1059808007868088321?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de noviembre de 2018</a></blockquote>

La demócrata subrayó que "no se trata solo de votar contra el radicalismo, la intolerancia y la corrupción".

“Votaremos por candidatos fantásticos de todo el país -incluido un histórico número de mujeres- que quieren subir los salarios, luchar por la justicia y ayudar a más gente tener acceso a servicios de salud", agregó Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, en una de las campañas más agresivas de la historia reciente de Estados Unidos

En las elecciones de este martes, se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien del Senado, con lo que se espera un cambio de panorama en los colores partidistas.