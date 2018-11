ESPECIAL: El Tren Maya, la nueva consulta de AMLO

Más de cien años después, parece que todo se alinea para que en esta misa fecha se revele una noticia de trascendencia para el ferrocarril.

Y es que el tema del Tren Maya propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador también irá a consulta popular para decidir si se hace o no se hace.

“También va a haber consulta, no hay ningún problema. Todo lo que requiera ser consultado se va a aplicar. Dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. No cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que vote y creerle a la gente, tenerle confianza a la gente”.