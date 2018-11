Netflix apuesta por los proyectos de animación

Netflix probó suerte en el mundo de la animación con algunas producciones originales. Los buenos resultados alentaron a la compañía a apostar por más proyectos de este tipo. Ahora son seis títulos los que se suman a otros en la lista de espera, como es el caso de Klaus, Motown Magic y Pinocchio de Guillermo del Toro.

La empresa decidió aprobar una mezcla de películas y series con un corte diferente, ya que algunas están enfocadas solo en atraer a determinado sector de la población.

Entre los títulos con luz verde se encuentran Maya and the three, que saldrá en 2021, una miniserie creada y escrita por Jorge Gutiérrez. Presentará la historia de una princesa que busca a tres guerreros legendarios para salvar el mundo de los hombres y los dioses.