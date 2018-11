Anuncia Martha Erika el primer hospital gerontológico

A través de sus redes sociales, Martha Erika Alonso, Gobernadora Electa del Estado manifestó que las demandas más sentidas de las y los poblanos en materia de salud son que haya médicos especialistas en las clínicas y más medicamentos; lo anterior, después de consultar los resultados arrojados por la plataforma digital www.yoMEapunto.com.mx



En este sentido, la gobernadora electa manifestó que cumplirá con sus compromisos de campaña y recordó que en este rubro son los siguientes: “Abasto de medicinas, ha sido una queja constante por parte de los ciudadanos y en la cual, les doy toda la razón; no hay nada más importante que los atiendan con calidad y les den los medicamentos que les corresponden. Otra propuesta que yo hice en campaña y vale la pena recordar, es que siempre haya un médico en la clínica, centro de salud, porque me han comentado que no se encuentran presentes. Por último, recordarles a todas las personas de la tercera edad que van a contar el primer hospital gerontológico, un hospital de especialidades dedicado a nuestros adultos mayores”



Asimismo, Alonso Hidalgo destacó que se han recibido propuestas adicionales en materia de salud, entre las que destacan: atención de calidad, infraestructura hospitalaria, capacitación a personal médico, así como más y mejores ambulancias.



Hasta el momento son más de 62 mil personas las que han participado en esta consulta digital “Yo ME apunto”, la cual ha sido diseñada para integrar el Plan Estatal de Desarrollo, a partir de las propuestas ciudadanas.