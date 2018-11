Alista AMLO iniciativa para derogar la Reforma Educativa

López Obrador reiteró a la ciudadanía que se acabarán los gasolinazos y el aumento a los impuestos durante su gobierno. Asimismo, informó que no habrá incrementos al precio del gas y diésel.

"En poco tiempo los diputados van a tener en sus manos el proyecto del presupuesto. Les adelanto la Ley de Ingresos: no va a haber aumentos de impuestos en términos reales, impuestos nuevos. No van a haber gasolinazos. No van a aumentar en términos reales la luz, el gas, el diésel, las gasolinas", detalló.