Un francés debe ganar el Balón de Oro: Raphaël Varane

“No habrá problemas entre nosotros, no sería coherente pelearse por el Balón de Oro. Si un francés lo gana, estaremos contentos, sea el que sea”, comentó durante una entrevista para France Football, publicación que organiza la gala.

Varane está consciente de que los votantes para elegir al Rey del Futbol Mundial tienen una misión muy complicada, pues existen jugadores que brillaron en sus respectivas ligas. Sin embargo, él está contento por el año que está próximo a terminar y satisfecho con su rendimiento personal.

“Ha sido un año dorado. Lo auténtico es lo que pasa en el campo. Me pongo en el lugar de los que votan y no me parece fácil, hay muchos jugadores extraordinarios que han hecho una temporada magnífica (…) Considero que tengo cualidades de un líder, ya estoy halagado con que haya gente que hable de mí”, precisó.