Tengo varias propuestas para ir a Europa: Diego Lainez

Lainez trata de desmarcarse de todos los rumores que lo colocan en algún club de Europa para el mercado de invierno, aunque las posibilidades de que abandone Coapa en el corto plazo parecen escasas.

En estos momentos, el joven delantero mexicano busca brillar con la Selección Mexicana Sub-20 que encara el Premundial de la Concacaf. Está consciente que una buena participación en el certamen aceleraría su salida de la capital mexicana para sumarse a la llamada Legión Europea.

“Todos acá somos iguales y trabajamos por un mismo objetivo. A mí me toca algo de esto, el equipo está unido y me gusta estar aquí. No siento una responsabilidad porque siempre que estoy en la cancha me gusta divertirme”, agregó.