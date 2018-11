Nadie puede descartar a Tigres si se mete a la Liguilla: Ferretti

Ricardo Tuca Ferretti rechazó hablar de Tigres como favorito a ganar el título del Apertura 2018 cuando su equipo todavía no tiene segura su clasificación. El entrenador afirmó que están enfocados en lograr el pase antes de fijarse metas que aún no figuran en el mapa.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los felinos puedan competir por el campeonato, aclaró que nadie puede descartar al conjunto regiomontano si es que entra a la Fiesta Grande, sin importar si lo hace en el puesto número ocho.

“Primero tenemos que calificar (…) No puedo empezar a cacarear cosas que no me gustan, en estos dos partidos tenemos que cosechar la mayor cantidad de puntos para poder entrar dentro de la Liguilla; si esto lo logramos, somos candidatos como los otros siete, sabes perfectamente, ¿cuántas veces ha ganado el número ocho? Si nosotros clasificamos, yo creo que no se puede descartar a Tigres como posibilidad, como los otros también”, afirmó.