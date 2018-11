Podrían llegar sanciones a quien no cumpla Ley de Remuneraciones

También, advirtió que los servidores públicos que desatiendan la medida podrían ser denunciados ante el Ministerio Público.

“Y el Ministerio Público estaría obligado a abrir la investigación y a hacerse cargo de estas posibles violaciones a la ley que ya formarían parte del código penal… Entonces, servidores públicos pueden ser sancionados por la vía administrativa si no observan las disposiciones constitucionales y legales. El régimen de remuneraciones es para la totalidad de los servidores públicos del Estado mexicano”, comentó Pablo Gómez.

El diputado fue autor de la iniciativa cuando era senador, señalando que buscarán presentar una iniciativa para modificar las disonancias que cuenta la ley y que algunos puedan utilizar en contra para impedir la aplicación de la ley.

“Vamos a presentar una iniciativa que quite las disonancias que son fáciles, y alguna otra cosa nueva que se nos pueda ocurrir, que beneficie la aplicación de la ley, pero errores conceptuales no tiene”, señaló.

En su discurso estuvo acompañado por Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, en donde también hablo de las pensiones a los ex presidentes, a lo que dijo que Enrique Peña Nieto podría pedir que se pagara este mes y diciembre a pesar de que la medida también entró en vigor este día al ser publicada por el Diario Oficial de la Federación.

“De conformidad con el presupuesto actual en noviembre Peña les puede dar, diciembre ya veremos, porque la forma en que están las pensiones es una forma vergonzante, eso lo decide el Presidente de la República, y el nuevo Presidente yo me imagino que no piensa de la misma manera, yo creo tiene una opinión contraria al pago de ese tipo de dinero que no es pensión”, señaló el diputado.