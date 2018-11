¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de 'True Detective'?

El canal estadounidense HBO se ha colocado como uno de los principales productores de series de televisión desde hace unos años gracias a títulos como Los Soprano, Sex and the City o Entourage, y más recientemente gracias a Game of Thrones y Westworld.

Dentro de las series limitadas, True Detective se posicionó como una de las favoritas gracias a su primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, creada por Nic Pizzolatto.

Aunque la segunda temporada no gozó del prestigio de la primera parte, una tercera parte fue confirmada con el ganador del Premio Oscar, Mahershala Ali.