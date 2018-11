Estudiante de la prepa Benito Juárez gana medalla de oro en el Karate Youth League

Javier dijo sentirse muy contento y orgulloso por este resultado, ya que una vez más ha logrado poner en alto el nombre de México y de la BUAP dentro de esta disciplina. De igual forma agradeció el apoyo recibido de su entrenador y padre, Ramiro Terán Romero, así como de las autoridades de la preparatoria, la cual se ha caracterizado por ser un semillero de competidores con buen nivel de combate.

En marzo, el estudiante ganó el oro en el XXVI Campeonato Nacional de Karate Do, en San Luis Potosí. En mayo logró su segunda medalla de oro en la Serie R3 de Karate Do, en Puebla, y tres meses después fue seleccionado nacional para participar en el XXIX Campeonato Panamericano de Karate, Sub 14, Cadetes, Junior y Sub 21, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil.

Actualmente, Javier Terán continúa entrenando para mantenerse en los primeros lugares dentro del ranking nacional y participar en los mundiales federados y de estilo, así como en el campeonato centroamericano, el próximo año.

Además del Karate Youth League, en la misma sede tuvo lugar el Abierto Mexicano de Karate, organizado por la Federación Mexicana de Karate, en el que estudiantes de la misma preparatoria y de licenciatura de la BUAP obtuvieron primeros, segundos y terceros lugares en las categorías juvenil y de adultos.

De los alumnos de la prepa Benito Juárez, Estefanía Hernández Morales ganó el primer lugar en kata, junto con Dulce Alondra Flores, quien también obtuvo el tercer lugar en kumite. Ismael Alonso Gallardo y Vanessa Mondragón Ángeles lograron el segundo lugar en kata. Medallas de bronce fueron para Saraí González Sánchez en kata; y Aksel Vázquez Eliosa y Lizbeth Martínez Asunción en kumite. Jessierely Galindo López y Yatziri Becerra Márquez en kata y kumite.

En la categoría de adultos, Ana María Hernández Cerezo, estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas, obtuvo oro en kata y bronce en kumite, al igual que Erick Josué Sandoval Cortés, de la Facultad de Ingeniería Química, mientras que Erick Díaz Guzmán, egresado de la prepa Benito Juárez, ganó segundo lugar en kumite.