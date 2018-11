Alfred Zehe, más de una década como Investigador Nacional Emérito

Él es Alfred Zehe, Investigador Nacional Emérito del Conacyt desde 2006, la más alta categoría de este sistema.

Un egresado de la Universidad de Leipzig, donde se formó con profesores como el Nobel de Física, Gustav Hertz

Cuatro meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nació Alfred Zehe, un 23 de mayo de 1939, en Farnstädt, un pueblo situado en el centro de Alemania. Tal acontecimiento marcó su vida: la muerte de su padre en 1944 y su incursión temprana al trabajo. A la edad de 13 años comenzó a repartir periódicos; más tarde fue minero.

No obstante la crudeza de aquellos años, en 1953 inició un pasatiempo poco común para un adolescente: reunir biografías de poetas, científicos, filósofos, mentes relevantes del siglo XIX, recortadas del periódico y transcritas de su puño y letra.

Terminó la prepa con altos méritos e inició estudios universitarios en 1959, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, institución que enseñaba física desde el siglo XV. Allí se formó bajo la tutela de profesores como el Nobel de Física, Gustav Hertz, a quien, asegura, saludaba de mano cada mañana. En esta universidad, entonces llamada Carlos Marx, estudió Física y Matemáticas y cursó sus estudios de posgrado.

Zehe, pionero de la nanotecnología en México

Alto, de figura robusta, tez colorada y pobladas cejas blancas, Zehe evoca a un roble con raíces firmes. Así también, las ideas del científico de origen alemán, quien pisa por primera vez tierras latinoamericanas en 1973, a su llegada a Chile, de donde sale tras el atentado contra el presidente Salvador Allende.

Invitado por Luis Rivera Terrazas, en 1976 llega a la BUAP y desempeña un papel importante: funda el área de la física experimental y el Laboratorio de Física del Estado Sólido, inicia el primer posgrado y asesora a los cinco primeros maestros en ciencias. Más tarde, elabora el proyecto general para la fundación del hoy Instituto de Física y orienta sus investigaciones a la nanotecnología y electrónica cuántica.

Su primera línea de investigación fue la física y química de semiconductores, orientadas a la microelectrónica y fotoelectrónica, de donde surge el primer posgrado de una universidad de provincia, fuera de la hoy Ciudad de México: la Maestría en Física. Más tarde evoluciona hacia la nanoelectrónica y nanotecnología, disciplinas en las que es pionero en México.

En 1980, ante el Consejo Universitario de la BUAP, al otorgarle el Doctorado Honoris Causa Rivera Terrazas se expresa así de Zehe:

Para el investigador -quien se siente tan mexicano como el chile verde, del cual –dice- hay que comerse uno completo seguido de una copa de tequila- la nanotecnología es la ciencia del presente y del futuro, con el impulso de grupos multidisciplinarios.

Una economía late con innovación y conocimiento

En la opinión del Investigador Nacional Emérito, México no puede permitirse el lujo de retrasar su incorporación al tren del desarrollo tecnológico.

El valor de una patente reside en su potencial utilidad económica, en su posible efecto a escala productiva y en el mercado de trabajo: “La sangre de una economía fluye con conocimiento aplicado, innovaciones, novedades técnicas y patentes. Esto es exactamente lo que la sociedad debe esperar de sus científicos. Motivarlos en ese sentido demanda, no obstante, de una corrección de la escala de valores”.

Para Alfred Zehe, autor de varias patentes, entre estas el III-Type Luminescence Diode que tiene un extenso aprovechamiento por parte de la empresa alemana Carl Zeiss Jena-Jenoptik, la ciencia implica una responsabilidad social: fortalecer la economía del país e impactar en el bienestar social.

Otro de los inventos del también Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2003, es el “Dispositivo emisor superficial de electrones desde un arreglo de montículos de carburo de silicio”. Sus ventajas: una alta densidad de corriente y bajo consumo de energía.

A más de una década de ser Investigador Nacional Emérito, primera distinción fuera de la Ciudad de México, Alfred Zehe ha acumulado logros, distinciones, reconocimientos y, sin duda, muchas satisfacciones. Una de estas, su encuentro con Latinoamérica, el Caribe y México, este último el país que lo acogió por más de 40 años y del cual le encanta su gente y su comida -y al decirlo sus ojos se hacen pequeños, evoca y saborea.

“A mí me encanta el picante, no hay cosa más rica, alegra a los mexicanos y esa alegría me encanta, ese ser del mexicano, simpático, amable”, expresa.