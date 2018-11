Emily Kinney ha dejado de ver 'The Walking Dead'

En entrevista con Cleveland.com, la actriz de Nebraska reveló que ha dejado de seguir la ficción que protagoniza todavía Andrew Lincoln cuando le preguntaron sobre qué piensa sobre la despedida del actor británico de la ficción.

"¿Sabes? No la veo, pero porque apenas veo la televisión, viajo mucho. No es que quiera evitarla, solo que no la sigo. No es que tenga en la mente que no quiera vela, pero si estoy en casa, tengo tiempo y quiero ver algo en la televisión, no es 'The Walking Dead' lo primero que se me ocurriría ver”.