No aspiro a volverme un dictador: AMLO

El futuro presidente de México recalcó que su objetivo es guiar a México a la cuarta gran transformación de la vida democrática. Afirmó que, aún sin haber tomado posesión del Poder Ejecutivo, ya ha impulsado algunos cambios importantes para beneficio de la sociedad.

“Yo no aspiro a ser un dictador, sino a representar a una república democrática. Esto produce nerviosismo e inquieta, pero no hay nada que temer. El cambio será ordenado, profundo, pero pacífico. Aún no tomamos posesión y ya empezaron los cambios”, declaró.