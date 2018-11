¡Regresan la Spice Girls tras 10 años de ausencia!

Los fans del grupo estallaron en júbilo al enterarse de la noticia; sin embargo, no todo podía ser perfecto. Aparentemente, una de las principales Spice Girls no formaría parte de ni un solo concierto de la gira. ¿Adivinen de quién se trata? Efectivamente, de la cotizada Victoria Beckham .

Hace algunos meses surgió el rumor de un posible reencuentro de las Spice Girls , el icónico grupo de la década de los 90. Finalmente, la reunión de las exintegrantes está confirmada; no solo eso, sino que la banda pop realizará una gira por Reino Unido en junio del próximo año.

En los mensajes promocionales, solo aparecen Melanie Chislom, conocida como Sporty Spice; Emma Bunton, Baby Spice; Mel B, Scary Spice, y Geri Horner, Ginger Spice. Todo parece indicar que Beckham, la famosa Posh Spice, no se pararía sobre el escenario al lado de sus antiguas compañeras.

Conscientes de que la ausencia de Victoria sería motivo de polémica, Mel B abrió la posibilidad de que la socialité se una al equipo en medio de la gira.

“Solo nosotras cuatro estamos totalmente confirmadas. Pero Vic podría sumarse en algún momento”, comentó.

Las Spice Girls son un grupo de pop que surgió en 1994, cosechando fama en muy poco tiempo e instalando algunas de sus canciones en verdaderos clásicos de la época, tal es el caso de Wannabe y Say You’ll Be There.