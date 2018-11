Obama encara a Trump por Caravana Migrante

Obama aseguró que el Presidente de Estados Unidos no tiene la autoridad para decidir quién obtiene o no la ciudadanía, y recordó que el país debe regirse por los principios asentados en la Declaración de los Derechos Humanos.

"Un presidente no es quien decide por sí mismo quién es un ciudadano estadounidense, y quién no. Así no es como la constitución de los Estados Unidos funciona. Así no es como la declaración de los derechos funciona”, agregó.