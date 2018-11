'Estamos hartos de las campañas sucias', denuncian electores de Estados Unidos

En la puerta de las elecciones legislativas de Estados Unidos, varios ciudadanos señalaron su molestia y desesperación por las campañas sucias. Incluso, hubo quienes afirmaron que votarán por aquellos que no hagan uso de este tipo de publicidad agresiva.

“Los anuncios son peores cada vez más”, afirmó una residente de Austin, Texas. “Prefiero votar por el candidato que no haga política sucia. Si no tienes nada que decir, no digas nada”, comentó una votante de Georgia. “Dime lo que vas a aportar en lugar de destacar lo que la otra persona no hará”, opinó otra habitante de Lancaster, Pensilvania.