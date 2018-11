Ambulantaje es producto de quien les compra: Rivera

Los vendedores ambulantes que han invadido las principales calles del Centro Histórico de Puebla existen porque hay gente que les compra, señaló la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco en entrevista con medios de comunicación.

Esto fue lo que respondió al ser cuestionada sobre esta problemática que las pasadas administraciones no han podido solucionar, principalmente por las amenazas de los líderes.

“El tema del ambulantaje es porque hay gente, una gran parte de la población que viene y les compra, sino, no tendría ninguna razón de ser, es decir, no es una cuestión del gobierno, no es una cuestión únicamente de quitar o de poner, sino que socialmente, culturalmente la sociedad está dispuesta a comprarles”.