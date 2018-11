¡Revelado! Él es el "hombre desnudo" de la serie 'Friends'

El verdadero nombre del “hombre desnudo” es Jon Haugen, quien solo llegó a verse parcialmente en dos episodios. La primera de ellas tuvo lugar en The One With The Giant Poking Device y la segunda en The One Where Everyone Finds Out.

“Solo había un tipo feo y desnudo en Friends, hombre, y ese era yo (…) La razón por la cual nunca mostré mi rostro fue porque decidí tomármelo con calma, ya que Warner Brothers quería que así fuera. Ellos querían que todo el mundo se preguntara quién era. Ni siquiera esperaba que me llamaran para hacerlo de nuevo. Fue el mejor momento de mi vida. Yo era el hombre desnudo”, confesó a Huffington Post.

Friends fue una serie muy conocida a nivel mundial, creada por Marta Kauffman y David Crane. El primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC. En tanto, el último llegó el 6 de mayo de 2004.

La producción narra la historia de un grupo de amigos que residen en el barrio de Manhattan, Nueva York. Estuvo compuesta por diez temporadas de 24 capítulos cada una, a excepción de la tercera y sexta que tuvieron 25, y la última que contó con 18.