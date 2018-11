Erdogan acusa a 'Altos niveles saudíes' de ordenar asesinato de Khashoggi

Erdogan indicó que no creía que el rey Salman haya ordenado el crimen y señaló que la amistad entre Turquía y Arabia no es motivo para que su nación se mantenga al margen o sin realizar alguna acción por el asesinato del periodista.

Jamal Khashoggi fue asesinado al ser estrangulado el pasado 2 de octubre cuando visitó el consulado saudí en Estambul y de acuerdo con el fiscal turco, el cadáver fue desmembrado y sacado del consulado. En vida el periodista se distinguió por ser un duro crítico del príncipe heredero Mohamed bin Salman.

Hatice Cengiz, prometida de Khashoggi, pidió al presidente Donald Trump, de Estados Unidos, para que presione a Arabia Saudita para que se notifique sobre la ubicación del cadáver de su novio, esto durante un acto de homenaje celebrado en Washington.

En el evento indicó que, sin sus restos, los seres queridos del periodista no han podido realizar un funeral en forma, por lo que su dolor se mantiene igual al primer día. También, hizo un llamado a Trump para apoyar la petición de Turquía de que se presione al reino árabe para extraditar a todos los que han detenido como parte de las investigaciones del asesinato.

NEW: Turkish President Erdogan pens an fiery op-Ed in @washingtonpost about Saudi Arabia and WaPo columnist Jamal #Khashoggi’s murder:



“We must reveal the identities of the puppet masters behind Khashoggi’s killing” https://t.co/pXJmungTwm — Karen Attiah (@KarenAttiah) 2 de noviembre de 2018