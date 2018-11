Sergio Samaniego niega relación con Grupo Riobóo

Sergio Samaniego Huerta, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como encargado del proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, aseguró que no tiene ninguna relación con Grupo Riobóo ni con su presidente José María Riobóo.

“Ni socio personal del Ingeniero José María Riobóo; no dependo de ellos, no recibo un sueldo de ellos. No tengo contratos laborales permanentes, ni recibo honorarios”, afirmó.