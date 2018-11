Suspenden Hoy No Circula, libre tránsito en el Valle de México

“Los modelos meteorológicos muestran que este viernes 2 de noviembre hay mayor transporte de humedad desde el Océano Pacífico al Valle de México; el viento en superficie será ligero a moderado; el cielo medio nublado a nublado en la mayor parte del día y limitada radiación solar; se prevén lluvias a partir de las 15 horas. La combinación de estos elementos meteorológicos permitirá una buena dispersión de los contaminantes precursores del ozono y de las partículas menores a 10 micras”, informó la CaMe.

El organismo dio a conocer que esto fue posible gracias a que existen condiciones meteorológicas favorables, por lo que no hay razón para asentar una restricción de tránsito. En un reporte detallado, los especialistas detallaron que habrá una “buena dispersión” de los contaminantes en el aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CaMe ) anunció la suspensión del programa Hoy No Circula este 2 de noviembre, una medida aplicable para la Ciudad de México y toda la zona conurbada.

Las recomendaciones a la población

A pesar de la suspensión del Hoy No Circula en el Valle de México y la buena dispersión de los elementos contaminantes, la CaMe convocó a la población a no llevar a cabo actividades que puedan dañar el medio ambiente como “quemas a cielo abierto”.

La reactivación del programa de tránsito se llevará a cabo el sábado 3 de noviembre, con las debidas restricciones para los automóviles con Holograma 1 terminación de placa de circulación non, así como para los vehículos con Holograma 2 y foráneos.