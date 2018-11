Justin Trudeau, el joven Sherlock Holmes

Para imitar al personaje salido de las novelas de Arthur Conan Doyle, Justin se colocó un sombrero de cazador, la clásica capa de detective, junto a los accesorios de una lupa y la icónica pipa.

El Primer Ministro también compartió imágenes del momento por medio de sus redes sociales, aprovechando para mostrar los disfraces de su familia. Su esposa lució como una novia zombie, su hija Ella-Grace con una cabeza de unicornio, su hijo mayor como un asesino salido de The Purge y el menor como un soldado.

Después de su gran disfraz, las redes sociales mostraron su cariño por Justin Trudeau y su familia, inclusive algunos comparándolo con Benedict Cumberbatch, actor que interpreta a Sherlock Holmes en la popular serie producida por la BBC.

We’re dressed and ready to go... or should I say, the game is afoot! #HappyHalloween pic.twitter.com/uOCp0oJd95 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de noviembre de 2018