Archivos son la vía para llegar a la verdad: INAI

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales (INAI), indicó que sin archivos no hay administración, memoria o razón.

Durante la inauguración del foro Archivos, legislación y preservación: hacia la implementación de la Ley General de Archivos; destacó que la buena gestión de los archivos garantiza el acceso a la justicia y a la verdad.

“Sin archivos no hay administración, por supuesto, administración de la justicia, sin archivos no hay memoria, sin archivos no hay razón, porque la razón es aquella constante que separa lo que mejor se ha logrado hacer en la humanidad”, dijo Javier Acuña.