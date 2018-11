Presupuesto de Egresos 2019 va a alcanzar: AMLO

“Vamos a cumplir los compromisos de campaña. Estoy satisfecho porque nos va a alcanzar el ingreso. Acabaremos con la corrupción para liberar fondos; además, ahorraremos porque se va a aplicar el plan de austeridad republicana”, asevera.

Asimismo, López Obrador agregó que buscará lograr mantener el equilibrio macroeconómico, con no gastar más de lo que ingrese a la Hacienda pública. Al mismo tiempo, esto se va a lograr con no endeudar más al país, con no crear más impuestos y con el mantener en términos reales los precios de los energéticos.

Entre las estrategias que también se contemplan está la venta o renta de aviones oficiales, la eliminación de pensiones para los expresidentes y que las secretarías cuenten sólo tres asesores.

Andrés Manuel López Obrador destacó que en el Presupuesto de 2019 se estipula el apoyo a estudiantes de nivel básico medio superior y superior; ayudas a adultos mayores y personas con discapacidad; apoyos para que jóvenes estudien y trabajes; para la reconstrucción y atención a damnificados de los sismos de 2017; la construcción de 100 universidades, el Tren Maya, entre otras.