No habrá indemnizaciones para constructoras del NAICM: Espriú

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, rechazó que el próximo gobierno vaya a cubrir las indemnizaciones para las constructoras que todavía trabajan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

En entrevista, señaló que no habrá tales pagos, pero reconoció que se les retribuirán los gastos que no sean recuperables.

“La indemnización no hay, pero los gastos en los que ha incurrido el contratista porque mandó a hacer lo que sea, y que no son recuperables también se les pagarán. O sea, los contratistas no perderán dinero de ninguna manera”, señaló.