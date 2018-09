Alan Pulido rechaza pleito con 'Tuca' Ferreti

“Siempre tuve una relación buena con él, nunca hubo distanciamiento ni mucho menos. Lo que pasó, en su momento. Siempre lo he saludado de buena manera y me siento contento con este llamado y agradecido de reencontrarme con él porque va a ser algo lindo y hay que aprovechar”, declaró desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así habló Pulido sobre el conflicto que tuvo con Tigres en 2014, después de que el jugador revelara que no tenía contrato vigente con el conjunto regiomontano, ya desde ese entonces dirigido por el hoy técnico interino del Tri.

“La verdad me siento contento, por algo me llama, me conoce. Realmente con él me formé como jugador y ahora a disfrutar este llamado”, añadió ante la prensa.