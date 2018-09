Cristiano, Modric y Salah ¿quién para ganar el premio The Best 2018? La FIFA ya tiene a los tres nominados para el premio The Best 2018 y plantea de nuevo la rivalidad entre Modric, Salah y Cristiano Ronaldo.

Este lunes se dieron a conocer a los nominados para ganar el premio The Best 2018, el galardón entregado por la FIFA para reconocer al mejor jugador de la temporada anterior. La pugna quedó reducida a Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Curiosamente, esta tripleta ya se enfrentó en la pasada entrega de los premios de la UEFA Champions League 2017-2018, resultando ganador el croata Luka Modric. El resultado podría ser similar, especialmente, porque el mediocampista tiene la ventaja de haber brillado de forma espectacular en el Mundial de Rusia. El premio The Best es el heredero al FIFA Balón de Oro, una distinción que se entrega conforme a una votación de técnicos, periodistas especializados y aficionados a través de la página de Internet de la FIFA.

¿Quién merece ganar el premio The Best? Los seguidores de Cristiano Ronaldo aseguran que el portugués debería ser el gran ganador del premio, después de haber firmado una temporada de 44 goles y ocho asistencias en partidos oficiales. Asimismo, se apuntó la cuarta Champions League de su carrera con excepcionales actuaciones frente al PSG y la Juventus. Los méritos de Mohamed Salah parecen no ser suficientes para aspirar al premio. El jugador fue un killer dentro del área con el Liverpool, sin embargo, no logró hacerse ni de la Premier League, ni de la Champions League. Asimismo, su selección cayó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Entre las grandes conquistas de la temporada estuvo su registro de 44 goles y 16 asistencia con los Reds. Finalmente, se encuentra el nombre de Luka Modric, quien a todas luces aparece como favorito para llevarse el premio The Best 2018. Además de ser elegido Jugador del Año de la UEFA, logró el subcampeonato del mundo en Rusia y fue elegido como el Jugador Más Valioso del Mundial. Si la lógica se impone, el croata saldrá con un nuevo galardón este 2018.