Asegura Paul PcCartney que vio a Dios en un 'viaje' por drogas

No es un secreto para nadie que los integrantes de The Beatles consumieron drogas en algún momento de su carrera. Y aunque esta situación les valió la condena de algunos fans conservadores, el cantante Paul McCartney no se mostró arrepentido de haber consumido narcóticos en su momento, pues estos le permitieron tener experiencias ‘sobrenaturales’.

Durante una entrevista con el diario The Sunday Times, McCartney afirmó que vio a Dios durante uno de esos viajes provocados por el consumo de drogas. El artista, uno de los líderes de la banda al lado de John Lennon, confesó que esta experiencia lo hizo sentir muy ‘humilde’.