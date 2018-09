ESPECIAL: El lado oscuro de Google

“El objetivo de Google era organizar la información mundial, hacerla accesible y útil a todo el mundo. No solamente era un buscador, ahora hemos realizado otras muchas cosas”, explicó Paige.

La evolución de la empresa la ha convertido en una cuyos servicios forman más parte de la vida diaria de las personas, al tener herramientas como YouTube, Gmail, Google Search, Picasa, AdWords, Picnik, Google Alert, Google Desktop, AdSense, Google Earth, Google Translate, Google Drive, Waze, Hangouts, etcétera. Todo esto reunido en la marca madre llamada Alphabet.

Es esta relación con la vida diaria la que termina por exhibir su lado oscuro, debido a la gran cantidad de información que es capaz de guardar y que la compañía conoce de cada persona.

“Cuando usas los servicios de Google, nos confías tu información”, señala la primera línea de los Términos y Condiciones de privacidad de todos sus productos.

Después de casos como Cambrigde Analytica, que puso al descubierto la forma en que Facebook utiliza y almacena los datos de sus usuarios, es importante revisar lo realizado por Google. Aunque ha tenido menos problemas y controversias, muchos expertos advierten sobre su capacidad para almacenar más información personal que la red social de Mark Zuckerberg.

De manera simple, algunas cosas que puede guardar Google son tu nombre, dirección, edad, correo electrónico, modelo de teléfono, consumo de datos y registro de llamadas, las fotografías (incluso si no fueron subidas a una red social), los sitios que visitas, las palabras que más usas, todos los correos que hayas mandado, la información de tus tarjetas de crédito y débito (si alguna vez ingresaste sus datos), la fecha en que visitaste cierto lugar, los lugares concurrentes, tus contactos, sus nombres y teléfonos… esto solo a grandes rasgos.

Google te sigue la ruta

En lo que refiere a los datos que almacena Google se encuentran los movimientos que realizas en el navegador y los sitios que visitas, algo que logra gracias a Google Maps y el historial de ubicaciones.

Al momento de usar un dispositivo con Google o Maps, la empresa tendrá registro de tu casa, la ruta que sigues diariamente para llegar a ella del trabajo y tus lugares favoritos. Inclusive registra cuando tardas en llegar a cada sitio, cada parada que haces, todo de forma cronológica, como un buen espía que sigue cada uno de tus pasos.

Dentro del código también es posible encontrar las coordenadas de los lugares donde has estado y la forma en que los has recorrido. En caso de que tengas la aplicación Google Fit, debido al contador de pasos y otras funciones, también se verán reflejadas en tu actividad.

Toda tu actividad y búsquedas

Google almacena todas las búsquedas que realizas, no importando en que dispositivo utilizas su servicio o si empleas un navegador diferente a Google Chrome. De igual forma, todos los datos se encuentran organizados y con su respectivo enlace para regresar a esa búsqueda, algo que a escala básica se puede ver con solo abrir el historial en un navegador.

También almacena las seccionas por las que navegas en los portales, los foros que has visitado, que tanto usas cada aplicación y, en algunas fuentes como YouTube, puedes encontrar todos los videos que has visualizado, así como los comentarios, suscripciones y listas de reproducción que has creado.

Esto lo puedes observar en la sección My Activity de Google, que no te pide que confirmes tu identidad, lo que significa que cualquiera con acceso a tu cuenta puede descargar tus búsquedas sin importar si decides borrarlo; al regresar a la opción, se volverá a mostrar tu historial.

Tu propio perfil para publicidad

A cualquiera le ha pasado, hablas de un producto, lo buscas rápido y de pronto ves publicidad por todos lados sobre el tema, esto se debe a que Google tiene un perfil sobre ti creado a partir de tus intereses, por lo que puede descifrar que publicidad es la más efectiva para cada persona.

Algo similar sucede con las tarjetas de crédito. Si siempre compras productos deportivos, las novedades del mercado serán tu primer anuncio, pero si buscas algo diferente detecta la actividad extraña, aunque el buscador no te detiene la tarjeta, sino que agrega la información a tu perfil.

La información se crea con base a tus búsquedas: juegos, educación, electrónica, entretenimiento, los deportes, las ciencias, si utilizas monedas digitales y las comunidades que visitas, entre otras.

La información que recopila de tu dispositivo móvil

Por medio del Android de tu teléfono es capaz de almacenar todos tus contactos, incluyendo las fotos que pudiste haberle asignado a cada uno y lo hace como copia de seguridad para cuando cambies de dispositivo, como lo realizaWhatsApp.

Registra también la cronología y momento en que utilizas cada aplicación con fecha y hora exacta en que las abres, así como el periodo en que se mantiene activo el teléfono, cuántas veces has instalado una aplicación y todos los permisos que tienes activados de cada uno.

Este punto puede ser útil, ya que te permite revisar los datos a los que tiene acceso cada app para poder proteger tu privacidad.

Google también conserva la forma en que has utilizado el resto de sus servicios, como Google Play, Google Play Libros, Google Play Música, Google+ yBlogger, entre otros, con accesos directos en ciertos casos. En Google+ también pues observar los comentarios, fotografías y más interacciones que hayas recibido o emitido.

¿Cómo saber todo lo que conoce Google de ti?

Si eres curioso o te interesa saber la información que guarda Google sobre ti, la forma de saberlo es por medio de Google Takeout.

Una manera es acceder a tu cuenta de Google a partir de tu correo de Gmail, dando click en el círculo en la esquina superior izquierda y la opción Cuenta de Google. Una vez dentro, busca la opción Controla tu contenido, ubicada en la columna de en medio dentro de Información personal y privacidad.

En Controla tu contenido debes dar click a Crear Archivo, donde te pedirá seleccionar los servicios de los que deseas saber la información almacenada. Dependiendo de la cantidad de opciones que elijas, te advierte que podría tomar varios días completar toda la información.

Cuando te mandan tu archivo, usualmente divididos en tres partes en un correo a Gmail, puede que también te cueste un poco descargarlo, ya que llegaría a pesar hasta 5GB, dependiendo de cuánto tiempo tengas utilizando Google.