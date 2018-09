AMLO se rehúsa a opinar sobre el Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, indicó que todavía no ha leído el Sexto Informe de Gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto.

Entrevistado en su casa de transición en la Ciudad de México, López Obrador señaló que aún no puede dar un balance sobre la gestión del mandatario. Posteriormente, platicará con la prensa sobre el tema y recalcó que su relación con el actual gobierno es positiva.

“Las relaciones con el actual gobierno son buenas, aunque todavía no he podido leer el informe… No puedo dar una calificación, mañana platicamos”, comentó el político tabasqueño.