Esta es la razón por la que Paul McCartney no quiso hacer dueto con Juan Gabriel

En la parte final de su carrera, Juan Gabriel se dedicó a sacar álbumes con colaboraciones de artistas, quedando también varias propuestas sin concretarse, una de ellas un dueto con Paul McCartney.

De acuerdo con el productor musical Gustavo Farías, tras el fallecimiento de Juan Gabriel se buscó al ex líder de la banda The Beatles para que las voces de ambos artistas se unieran a pesar de la ausencia física del cantante mexicano, pero el británico decidió no participar.