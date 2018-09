Más de la mitad de estadounidenses desaprueba gestión de Trump

La población está muy dividida en cuanto a realizarle un juicio o no a Trump, ya que 49 por ciento consideró que el Congreso debería iniciar el procedimiento jurídico, pero 46 por ciento está en contra.

Asimismo, se les preguntó también sobre su opinión en torno a la posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El 53 por ciento dijo que Trump había obstruido la justicia al tratar de interferir en las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller, mientras que 35 por ciento consideró lo contrario.

Además, 63 por ciento de la población se mostró a favor de las investigaciones, mientras 29 por ciento las rechaza completamente, en algo que el Presidente ha calificado como una cacería de brujas en su contra.

En otros temas, 45 por ciento aprobó la forma en que maneja la economía. Mientras tanto, en los niveles de desaprobación por militancia política, 93 por ciento de los Demócratas y 59 por ciento de los independientes desaprueban su administración. Por su parte, 78 por ciento de los Republicanos se mostró a favor de Trump.

La encuesta realizada por The Washington Post y la cadena ABC tiene un margen de error de 3.5 puntos porcentuales y se realizó entre el 26 al 29 de agosto, días que coincidieron con dos golpes mediáticos contra la gestión de Donald Trump: la declaración como culpable de su ex jefe de campaña Paul Manafort y la decisión de Michael Cohen, su ex abogado personal, de entregarse a las autoridades tras pagar por el silencio de varias mujeres que habían tenido una aventura con el presidente.