Alfonso Cuarón conquista el Festival de Venecia con 'Roma'

Alfonso Cuarón contó que “en primer lugar, tratar de absorber la esencia de los lugares y eso quiere decir, rodar en los lugares donde sucedieron las historias”.

Roma, filme producido por Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis, fue filmado en 65 mm, en blanco y negro y cuenta con las actuaciones de Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta y Nancy García. Todos son ellos son los encargados de revivir a los familiares, así como a las trabajadoras domésticas con los que creció Alfonso Cuarón.

“Todos los personajes son idénticos a los que eran en esa época. Cuando yo le enseñé una fotografía de mi reparto a mis hermanos, me dijeron: ‘sí conocemos esa foto’. Les pedí que vieran bien y me dijeron que reconocían esa imagen y se tardaron un tiempo en darse cuenta de que eran unos actores, que no era ellos, porque además están con el mismo vestuario”, compartió Cuarón.