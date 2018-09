Se hizo justicia por el fideicomiso: Yeidckol Polevnsky

"No fue un favor, claro que no. Nosotros seguimos peleando temas que están en el tintero, como el caso de Puebla que es una elección de Estado, seguimos peleando en Ciudad Juárez el triunfo porque existe una manipulación inaceptable, que le entregaron constancia de mayoría a nuestro presidente y que se ha contado y recontado y le vuelven a dar vuelta. Y otra que es el caso que proceda no quieren oírlo ni verlo en Nuevo León que los candidatos a senadores del PAN y Movimiento Ciudadano les bordaron sus nombres a las camisetas de los partidos de fútbol para hacerse campaña", expresó.