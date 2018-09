¡Alerta! Amenaza Trump con romper el TLCAN

“No hay necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para Estados Unidos después de dos décadas de abuso, Canadá estará fuera. El Congreso no debe intervenir en estas negociaciones o simplemente terminaré el TLCAN por completo y estaremos mucho mejor”, escribió.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1035905988682018816?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de septiembre de 2018</a></blockquote>

¿Un acuerdo sin Canadá?

En la víspera, el Gobierno de Estados Unidos informó que su país tiene la intención de firmar un convenio comercial con México, el cual está abierto para la adhesión de Canadá ‘si así lo desea su gobierno.

Con este pronunciamiento, el TLCAN corre peligro porque abre la posibilidad a un acuerdo sin la participación de los canadienses, lo que terminaría por apuntalar un tratado de comercio bilateral entre México y Estados Unidos.