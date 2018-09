Effy Sánchez recibió recursos y no pudo comprobarlos: Conade

La Conade fue quien presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, acusando a la dirigente de peculado por un monto mayor a los cuatro millones de pesos, así como por la exhibición de facturas apócrifas, las cuales no se informó su procedencia.

“Tendrían que ver en el juzgado propiamente el desglose correspondiente de cada una de ellas, no nos corresponde a nosotros, en su momento ella recibió recursos de la Conade y esos recursos los quiso comprobar con facturas”, reiteró Castillo.

Sobre si la situación afecta a los deportistas de tiro con arco, Alfredo Castillo afirmó que esto no les afectó en la obtención de resultados como en el desarrollo de su disciplina, aunque dejó en claro que cualquier situación son actitudes que no pueden llevarse a cabo.

“Son dos cosas totalmente diferentes, si tú das un recurso, el recurso lo utilizas, lo compruebas y se entrega la comprobación correspondiente, pero imagínate que a ti te dan recursos para tu actividad y tú no los utilizas para ello y metes facturas falsas, más allá del rendimiento o no del atleta es una conducta que no se puede llevar a cabo”, indicó.