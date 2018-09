Comisión Europa analiza poner fin al cambio de horario

El sondeo fue realizado del 4 de junio al 16 de agosto en los 28 países miembros por medio de un cuestionario vía internet, respondiendo un total de 4.6 millones de personas. En los resultados, 84 por ciento se mostró a favor de la eliminación del cambio de horario.

Alexander Winterstein, portavoz de la Comisión, precisó que hasta el momento no se tiene concretamente cuál será la hora que quedará establecida.

“Estamos bastante de acuerdo con que no se cambie la hora, que no haya un cambio de hora, porque no observamos que haya tantas ventajas de este cambio horario… por lo tanto estamos de acuerdo con la línea europea, lo que está planteando Juncker”, dijo por su parte Isabel Celaa, portavoz del gobierno español.