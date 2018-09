López Obrador reitera que no habrá imposición legislativa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró que no impondrá nada al Legislativo a pesar de tener la mayoría en el Congreso con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Explicó que los legisladores de Morena no van a simular y que los representantes de todos los partidos podrán votar por sus iniciativas por convicción, aunque aseguró que se buscarán leyes que beneficien al pueblo.

“Ya no va a haber leyes como antes, para beneficio de minorías, ya no van a haber leyes para que se afecte al pueblo. Las leyes van a ser para que haya bienestar y felicidad en nuestro pueblo, no para entregar los bienes de la nación, los bienes de los mexicanos a particulares, no para hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Eso se va a terminar”, afirmó.