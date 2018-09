López Obrador quiere que el TLCAN se mantenga trilateral

Respecto a la relación que quiere mantener con su futuro homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmó que busca una correspondencia de respeto mutuo.

Al mismo tiempo, reiteró que México no pagará nunca el muro fronterizo que desde 2016 está en la agenda mediática gracias al empresario inmobiliario.

“Yo no quiero tratar ese tema porque es obvia mi respuesta. No necesito decirlo, además quiero que se mantenga una relación de respeto mutuo, y no quiero dar motivo para polémica sobre este tema. Yo les comento que en forma muy prudente, responsable, participamos como observadores en la renegociación del tratado y dejamos a salvo nuestro derecho soberano a decidir sobre la explotación de nuestros recursos naturales".