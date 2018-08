Firmaremos un acuerdo comercial con México: Lighthizer

Esta es la notificación que envía Trump al Congreso de EU de que entrará en una negociación comercial con México...y si quieren los canadienses, con Canadá también. #NAFTA pic.twitter.com/u7mrzWr0OQ — Ana Paula Ordorica (@AnaPOrdorica) 31 de agosto de 2018

Además, Robert Lighthizer dijo que funcionarios de Estados Unidos y Canadá se reunirán el miércoles de la próxima semana, para continuar con el dialogo respecto a un acuerdo comercial entre ambas partes.

En comentarios posteriores, Donald Trump dijo que Canadá se ha “aprovechado de Estados Unidos por muchos años” y reiteró que esperará notificar al Congreso estadounidense su plan para proceder con un pacto comercial sólo con México.

Previamente, el mismo Donald Trump había comentado off the record que un acuerdo comercial con Canadá será “completamente en nuestros términos”, una declaración que parece haber encaminado la decisión tomada este viernes de no haber alcanzado la suma de Canadá al acuerdo con México.