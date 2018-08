No estamos listos para firmar el TLCAN: Freeland

En declaraciones a medios estadounidenses desde Washington, Freeland confesó que los equipos negociadores de Canadá y Estados Unidos "aún no han llegado" al punto de resolver todas sus diferencias.

La titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland , líder de la delegación de su país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ), señaló que no se aceptará un acuerdo que no sea benéfico para Canadá .

"Buscamos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Y sólo aceptaremos un trato que sea positivo para Canadá. Aún no estamos ahí", sostuvo Freeland.

En este cuarto día de pláticas entre Estados Unidos y Canadá, Chrystia Freeland y el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, han intentado salvar las diferencias entre ambos países y abrir la vía a un TLCAN 2.0.

“Todos tuvieron una noche para reflexionar y estoy esperando escuchar lo que diga Lighthizer esta mañana”, dijo la funcionaria canadiense antes de comenzar el diálogo de este viernes.

Desafortunadamente, parece que los esfuerzos no han rendido frutos, y el acuerdo comercial firmado entre México y Estados Unidos no tendrá el respaldo de Canadá.

De igual forma, una declaración off the record del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue bien recibida en Canadá al afirmar que el tratado tendría la línea que busca la Unión Americana.