'Los Simpson 2' y cinta de 'Padre de Familia', en desarrollo

Tras once años de que llegó al cine, se ha revelado que la segunda parte de esta película ya tiene luz verde, por lo que podría llegar en los próximos años.

Según un informe de The Wall Street Journal, la segunda parte de Los Simpson: La Película está actualmente en desarrollo, junto con los largometrajes de Family Guy y de Bob's Burger. No obstante todavía no hay detalles en cuanto a la fecha de estreno de ninguno de los filmes citados.

Stacey Snider, CEO de 20th Century Fox, expresó que la compañía estadunidense está en plena renovación de sus enfoques, además de buscar un nuevo socio tras el contrato cumplido con DreamWorks, después de que esta última fuera adquirida por Comcast Corp.

Sobre la película de Los Simpson, su creador Matt Groening reconoció que más allá de ser una gran aventura animada cinematográfica, resultó ser una pesadilla porque les quitó mucho tiempo y animadores.

El mismo David Silverman, director de la producción, afirmó que para volver a estrenar otra cinta harían falta unos 10 o 15 años.