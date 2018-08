¿Estará Spiderman en 'Venom'? Esto contestó el director Ruben Fleischer

El creativo no confirmó ni rechazó ninguna teoría sobre la presencia del arácnido, una situación que solo sirvió para incrementar los rumores en torno a la inclusión del personaje.

“Honestamente no sé qué tengo permitido y qué no; es decir, sé la respuesta porque he visto la película, pero no quiero meterme en líos por decir algo que a lo mejor no debía”, declaró en comentarios recogidos por Comingsoon.