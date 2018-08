¡Solo fue un susto! Shakira continuará con su gira El Dorado

De acuerdo al video que subió a su cuenta de Instagram, la cantante se sentía muy mal de salud el pasado miércoles, sin embargo, tras un descanso de diez horas recuperó las energías y está en perfecto estado para salir al escenario.

En la grabación, Shakira agradeció todas las muestras de cariño y mensajes de preocupación, para después aclarar que será la próxima semana cuando reponga el concierto que quedó pendiente de su tour en la ciudad de Los Ángeles.

En un comunicado, la intérprete de éxitos como ‘La Tortura’ y el ‘Waka Waka’ dijo haber sido víctima de un virus que la obligó a reposar en cama, pero no lo suficientemente fuerte como para impedir que siga presentándose conforme a la agenda del tour El Dorado.

“Gracias por una de las noches más inolvidables del tour, sin embargo, después del concierto empecé a sentirme mal y me he levantado esta mañana con un virus que me ha dejado KO. Lo lamento, pero no voy a presentar esta noche. Mis médicos me han asegurado que estaré recuperada para la actuación del 31 de agosto en Anaheim”, explicó en una carta difundida el pasado jueves.